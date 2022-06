Ein Loch zum Salzburger Pfingstfest

Während dieses bereits Tage vor Pfingsten zum Hochfest Christi Himmelfahrt in manchen Gemeinden genutzt wurde, um symbolisch eine Jesus-Statue in den Himmel auffahren zu lassen, kam es im Laufe des Mittelalters und der Frühen Neuzeit auch zu Pfingsten zum Einsatz. Durch die in Öffnung in der Decke des Langhauses wurde zu Pfingsten beispielhaft eine Taube auf die Kirchengemeinde runtergelassen, um die Sendung des Heiligen Geistes darzustellen.