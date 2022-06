Charity für Kinder: Pilger radeln nach Spanien

Denn bei ihrer Charity-Tour müssen sie 1800 Kilometer zurücklegen und dabei 13.000 Höhenmeter überwinden. Und ehe sie nach ihrem Losstrampeln am Freitagmorgen vor der schönen Ortskirche bei der weltberühmten Basilika Sagrada Família in Barcelona ankommen, werden sie schon 14 Tage per Fahrrad auf dem heißen Asphalt unterwegs gewesen sein.