Salzburger Jugendfest erreicht ganz Europa

Anstatt eines großen Festes am Pfingstwochenende starten die Loretto-Organisatoren in diesem Jahr ein kleineres Fest mit lediglich 610 Besuchern in der Landeshauptstadt. Mittels Stream könne das Programm aber in weitere 31 Städte in Europa gestreamt werden. „Diese 32 Veranstaltungsorte sind mal ein Anfang. Aber eigentlich ist unser Traum, dass es in 10 Jahren in jeder großen Stadt ein solches Pfingst-Event gibt“, sagt der Loretto-Gründer.