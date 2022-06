Hausabriss trotz zwei Experten-Gutachten der Stadt

Stadt äußert sich verhalten

„Leider fällt in der Rechtspraxis die Entscheidung aufgrund von Gegengutachten oft auch bei ,guten’ Gebäuden zugunsten von Abbruch aus“, kommt die Information aus der Stadt. Aus Datenschutzgründen äußert sich diese nicht näher zum vorliegenden Fall, doch weiter heißt es: „Obwohl sich bei vielen Beteiligten im Baugeschehen das Bewusstsein über Qualitäten und Wert historischer Viertel zunehmend verbreitet, erscheint dies noch zu wenig ausgeprägt. Das Nutzen und Weiterbauen von Bestandshäusern lässt in den meisten Fällen nicht nur architektonisch sehr schöne, sondern auch wirtschaftlich sehr solide Lösungen zu. Abbruch und Neubau in historischen Bereichen darf nicht die erste Option sein.“ Der Vermieter selbst, der bereits mehrere Ferienwohnungen besitzt, war gestern nicht für die „Krone“ erreichbar.