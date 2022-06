450 Millionen Kilometer werden jährlich geradelt

Radeln tut Geldbörse und Gesundheit gut

Wenn man öfters in die Pedale statt aufs Gaspedal tritt, macht sich das auch im Geldbörsel bemerkbar, betont Michael Schwendinger vom Verkehrsclub (VCÖ): „Bei den derzeitigen Spritpreisen ersparen sich die Niederösterreicher dadurch 65 Millionen Euro pro Jahr.“ Und gesund ist Radfahren obendrein: „Denn eine halbe Stunde körperliche Bewegung pro Tag verringert laut Weltgesundheitsorganisation das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen um 50 Prozent“, erklärt Schwendinger. NÖ hat, so der VCÖ-Experte, optimale Voraussetzungen, dass noch mehr mit dem Rad statt mit dem Auto gefahren wird. So gibt es im Schnitt in jedem Haushalt zwei Fahrräder. Insgesamt stehen daher landesweit 1,4 Millionen Drahtesel rund 1,1 Millionen Benzinkutschen gegenüber.