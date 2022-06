Brutal: „Boxer“ trat Streitschlichter ins Gesicht

Tatort: Ein beliebtes Lokal in Seiersberg-Pirka, Bezirk Graz-Umgebung, gegen 00.15 Uhr am Sonntag. Der Sohn des 60-Jährigen und der bislang noch Unbekannte gerieten im Bereich der Kegelbahn offenbar in Streit. Diesen wollte der Vater, wie dieser später angab, schlichten.