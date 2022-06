Steht Sturm bald ohne Trainer da?

Ilzer urlaubt auf Mallorca

„Es ist definitiv der Plan, das Chris auch kommende Saison Sturm-Trainer ist. Er hat ja nicht der Gaudi wegen erst im Vorjahr seinen Vertrag bis 2024 verlängert“, hatte Ilzer-Berater Christian Sand zuletzt der „Krone“ erzählt. Nachsatz: „Es müsste sich was Außergewöhnliches auftun, um Überlegungen anzustellen.“ Das deckt sich mit letzten Aussagen von Sturms Verantwortlichen, die für einen vermeintlich bevorstehenden Deal mit den Schweizern viel zu relaxed wirken. „Sonst würde ich nicht gerade entspannt in den Urlaub fahren“, funkte Sportdirektor Andi Schicker. Ilzer selbst weile - was die Bern-Gerüchte entkräften würde - derweil selbst im Urlaub auf Mallorca.