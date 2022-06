Wegen Teuerung: Mehr Zulauf in Tirols Pfandhäusern

Während bei MoneyMax nur Schmuck und Münzen vorbeigebracht werden können, nehmen die Filialen des Dorotheums auch Markenuhren, Smartphones, Tablets und Co entgegen. In Wien sogar auch E-Bikes. All das bringen die Kunden vorbei, um möglichst schnell und ohne den Gang zum Kreditberater der Bank an Bargeld zu kommen.