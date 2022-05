Vom Gwand zur Kleidung - Handwerk und Geschichte

Unsere Einstellung zur Kleidung ändert sich gerade - von der schnelllebigen und billigen Wegwerfmode geht die Tendenz wieder in Richtung Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung. Im Österreichischen Freilichtmuseum in Stübing kann man miterleben, wie mühsam die Herstellung der Grundmaterialien für unsere Kleidung in der Vergangenheit war und was Kleidung unseren Vorfahren im ländlichen Raum bedeutet hat.