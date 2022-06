Der kleine Prinz: 80-jähriger Humanismus-Symbol

Der kleine Prinz ist das meistübersetzte nichtreligiöse Werk aller Zeiten. Von den religiösen Büchern übertrumpft ihn auch nur die Bibel und der Koran. Antoine Saint-Exuperys Plädoyer für Humanismus wurde in mehr als 480 Sprachen und Dialekten veröffentlicht. Die erste Ausgabe erschien auf Französisch und Englisch gleichzeitig in New York, vor fast genau 80 Jahren (1943). Seitdem ist der kleine Prinz ein Markenzeichen geworden.