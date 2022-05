Letzte Premiere der Saison: Macbeth im Blutrausch

Es sind grausame Zeiten, in denen Macbeth seinen Weg vom Kämpfer über den Königsmörder zum paranoiden Despoten antritt. Das macht Rottkamp auch mit literweise Theaterblut deutlich. Dieses Zuviel schwächt aber die durchaus berechtigte Konzentration auf den Titelhelden, den der Regisseur zum Symbol für viele Gleichgesinnte bis zum heutigen Tag macht. Ein Herrscher, der niemandem traut und alle, die ihm seine Macht streitig machen könnten, brutal aus dem Weg räumt. Dass dabei nicht nur sein engster Kreis auf der Strecke bleibt, sondern auch seine nicht minder ehrgeizige Frau, wird von Rottkamp eher nebenbei abgehandelt. Auch sonst geht hier einiges, was zum Verständnis des Stücks beiträgt, im Blutrausch verloren. Wie ein Fremdkörper in der sonst so einheitlichen Inszenierung wirkt auch die Show-Einlage rund um die Ermordung seines Vertrauten Banquo.