NÖ: 60-Jähriger verbrannte eingeklemmt im Auto

Was als Verkehrsunfall mit höchst tragischem Ausgang begann, sollte sich in Hollabrunn in Niederösterreich zu einem Großeinsatz der Feuerwehren entwickeln. Ein Pkw-Lenker war in der Nacht auf Samstag mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und in ein Gebäude im Gewerbegebiet gerast. Das Fahrzeug ging in Flammen auf …