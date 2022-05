Tiroler (56) drohte mit selbst gebauter Rohrbombe

Die Schwester gab gegenüber der Exekutive an, dass sie bereits am Sonntagnachmittag Besuch von ihrem Bruder erhalten hatte. „Dabei habe dieser ihr mitgeteilt, dass er in seinem Wohnhaus Waffen und Sprengmittel lagern würde, und er drohte damit, diese auch gegen Personen und die Polizei einzusetzen“, hieß es am Mittwoch vonseiten der Ermittler.