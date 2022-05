Salzburg: Verdacht auf Übergriff in Krabbelstube

Nachdem der Vorfall der Geschäftsleitung bekannt geworden war, informierte das Rote Kreuz am Montag die Eltern der Kinder in der Krabbelgruppe mit einem Schreiben. Es dürfte es im Herbst zu einem Übergriff auf ein Kind in der Krabbelgruppe gekommen sein. Offenbar haben Eltern den Verdacht geäußert. In dieser Gruppe werden Kinder unter drei Jahren betreut.