Handfester Streit wegen Schneckengift

Zu einer doch etwas unüblichen Auseinandersetzung ist die Polizei am Montagabend gerufen worden: Ein Flachgauer (72) und dessen Vermieterin (39) gerieten sich wegen der Verwendung von Schneckengift in die Haare. Der anfangs verbal geführte Streit artete sogar in Handgreiflichkeiten aus.