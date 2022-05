KlimaTicket Steiermark: 17.777 sind schon verkauft

„Mit dem KlimaTicket Steiermark haben wir ein unschlagbares Angebot, um noch mehr Steirer vom Umstieg auf unsere öffentlichen Verkehrsmittel zu überzeugen. Die kostengünstige Alternative erfreut sich großer Beliebtheit und immer größerem Zuspruch“, bilanziert Verkehrsreferent LH-Stv. Anton Lang. „Aus Umfragen und vielen persönlichen Gesprächen wissen wir aber auch, dass nicht nur der Preis für einen Umstieg entscheidend ist - enorm wichtig ist auch das Angebot. Daher arbeiten wir in den nächsten Jahren weiterhin mit Hochdruck am Ausbau des öffentlichen Verkehrs in der Steiermark“, so Lang.