„Krone“-Bergfex Grinziger: Drahtseiltanz am Fels

„Man soll klein anfangen“

„Die meisten Klettersteig-Bücher sind sehr technisch und klassische Führer. Mit diesem Buch wollen wir Information und Inspiration kombinieren. Es soll zum Schmökern einladen“, so Grinzinger. Das Steigen am Drahtseil durch die Wand hat sich in den letzten Jahren zur Trendsportart entwickelt. Anfänger überschätzen sich jedoch oftmals. „Man soll klein anfangen, seinen Wohlfühlfaktor finden“, gibt Grinzinger Tipps für Einsteiger. Wichtig ist neben der entsprechenden Ausrüstung auch das eigene, sportliche Vermögen nicht zu überschätzen. Der Blick auf das Wetter ist ohnehin essenziell.