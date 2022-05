Unihockey: Schulsport auch für Erwachsene

Heute ist Weltspieltag. Deshalb stellen wir Ihnen ein Super-Spiel vor: In der Schweiz und in Schweden spielt jeder Unihockey (auch Floorball genannt). Allmählich wächst diese Sportart auch in Österreich über das Schulsport-Format raus. Denn Unihockey kann man auch zu Hause spielen. Man braucht nur ein Tor, einen Schläger und einen Ball dazu. Und vielleicht noch jemanden, der Lust hat, mitzuspielen.