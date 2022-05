Zwischen Spannung und Entspannung in den Bergen

Während die einen in ihrer wohlverdienten Freizeit endlich einmal runterkommen möchten, wollen die anderen lieber raufgehen. Die einen wollen eher zu sich kommen, andere über sich hinauswachsen. Und die einen wollen in Ruhe die Aussicht genießen, anderen steht der Sinn nach Action und Spaß. Das alles in einer einzigen Destination unter einen Hut zu bekommen, ist unmöglich, sagen die einen. „Stimmt nicht“, antwortet ihnen Michael Duscher: „Mit dem Bergerlebnis in Niederösterreich ist das sehrwohl möglich!“