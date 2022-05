Eine Zeitreise durch die Markthalle in Innsbruck

Die Kleinen mussten vor der Tür bleiben

Alles begann - wie Stampfer ausführte - vor der Tür. Zwar wurde bereits 1913/14 eine Großmarkthalle gebaut. Doch dort hatten nur Großhändler Zutritt. Die Bauern und kleinen Händler boten wie bisher am Marktplatz beim Innrain ihre Waren an. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg zogen Kleinunternehmer in die Halle ein.