NATO? „Wir haben viel zu verlieren“

Frieden nur für sechs Prozent der Weltbürger

In Frieden zu leben sei alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Waldner sagt dazu: „Wir in Österreich genießen Frieden, Freiheit und Wohlstand in einem Ausmaß, wie es nur sechs Prozent der Erdenbewohner genießen dürfen. Wir haben also viel zu verlieren.“