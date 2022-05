Vater nahm Tochter die Kindheit: Zehn Jahre Haft

Gerichtstag am Obersten Gerichtshof in Wien. Diesmal steht ein besonders grauslicher Fall aus Kärnten an: Ein Vater, 56, gut situiert, Bundesheer-Angehöriger, wird von seiner heute 25-jährigen Tochter des schweren sexuellen Missbrauchs beschuldigt. „Sie lügt“, sagt er immer wieder mitleidslos. Doch die Höchstrichter glauben ihm ebenso wenig wie zuvor schon die Richter am Landesgericht Klagenfurt. Zu bedrückend sind die Schilderungen der jungen Frau, die jahrelang geschwiegen hatte, um ihre kleineren Geschwister zu schützen.