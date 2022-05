Rainer Husar ist nach Kärnten zurückgekehrt

„Wie doch die Zeit vergeht!“, sinniert der Promi-Cocktailmixer. „Vor genau 39 Jahren hatte ich auch meine Rainers Bar am Monte-Carlo-Platz eröffnet.“ Jahrzehntelang war Husar der charmanteste Gastgeber am Wörthersee. Nach mehreren Jahren beim Pfarrwirt in Wien erfolgte jetzt die Rückkehr. „Ich werde 73, der Kreis schließt sich, das tut mir gut.“ Rainer Husar ist seit 1964 im Gastgewerbe tätig und hat an den feinsten Adressen in Zürs, Monte Carlo, Nizza, London gearbeitet. „Kärnten ist eines der schönsten Länder in Europa“, pflegt Husar zu sagen. Derzeit gehen ihm die Protagonisten ab.