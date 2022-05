Scheffau: Die Lammerklamm wird nun barrierefrei

Dieses Potenzial möchte Bürgermeister Friedrich Strubreiter (ÖVP) nutzen: Er will die Klamm in Teilen barrierefrei frei machen – als erste in ganz Österreich. „Wir wollen das Naturschauspiel auch Menschen mit Behinderungen zugänglich machen“, sagt Strubreiter. Erste Pläne für das Natur-Projekt gebe es schon. Ab frühestens 2023 könnte das Vorhaben der Tennengauer Realität werden – denn da beginnt die nächste Periode des Förderprogrammes Leader. „Für uns als Gemeinde ist das eine Riesen-Herausforderung, das Ganze zu stemmen“, erklärt der Ortschef. Die Kosten ließen sich nicht abschätzen.