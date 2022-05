Jugendliche verkauften gestohlenes Rad im Internet

Statt Interessent wartete die Polizei

Bei der vereinbarten Übergabe am Dienstag gegen 17.30 Uhr in Innsbruck wartete dann aber nicht der vermeintliche Interessent, sondern die Polizei. „Die Beamten konnten schließlich drei verdächtige Jugendliche wahrnehmen“, heißt es seitens der Exekutive. Nach einer kurzen Flucht zu Fuß konnten zwei 16-jährige Einheimische angehalten werden. „Die beiden Jugendlichen zeigten sich geständig und das Fahrrad konnte an der Wohnadresse eines der 16-Jährigen sichergestellt werden“, so die Ermittler. Es wurde mittlerweile wieder dem Besitzer übergeben. Die Jugendlichen werden auf freiem Fuß angezeigt.