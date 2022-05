Victoria Beckham: Dünn ist aus der Mode gekommen

Bei ihrem letzten Besuch in den USA war die Designerin ziemlich beeindruckt vom Selbstbewusstsein der amerikanischen Frauen, wie sie im Gespräch weiter erzählt. „Es gibt eine Menge kurviger Frauen in Miami und sie stehen wirklich dazu“, erklärte Victoria, „Sie laufen am Strand entlang, tragen nicht viele Klamotten und sehen fantastisch aus. Sie zeigen ihre Körper mit so viel Selbstbewusstsein. Ich fand ihre Attitüde und ihren Style wirklich befreiend.“