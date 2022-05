Leere Häuser im Andräviertel mit Farbe beschmissen

Nur wenige Stunden dauerte die Besetzung des Hauses von Ex-Skistar Marcel Hirscher in der Salzburger Franz-Josef-Straße am Samstag. Acht Aktivisten zwischen 23 und 35 Jahren wollten unter anderem auf die Wohnungsnot in der Stadt Salzburg und gegen Spekulationen mit Leerstand aufmerksam machen.