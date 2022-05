City Shuttle: Schweiß fließt noch ein Jahr weiter

Später Mittwochnachmittag in dieser Woche am Innsbrucker Hauptbahnhof. Der Regionalexpress nach Landeck steht abfahrbereit am Bahnsteig. Bei manchen Fenstern sind die Jalousien heruntergezogen, andere Fenster sind geöffnet. Kein Wunder: Fahrgäste und ÖBB versuchen alles, um die nicht klimatisierten Waggons innen irgendwie zu kühlen. Bei knapp 30 Grad Außentemperatur handelt es sich freilich um verzweifelte Versuche, die Fahrt nach Landeck temperaturmäßig halbwegs erträglich zu machen. Auf die Fahrgäste wartet – im wahrsten Sinn des Wortes – eine heiße Fahrt.