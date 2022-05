Feuerwehrleute für Einsätze im Ausland geehrt

Ein schlimmes Hochwasser sorgte im Juli 2021 für massive Überflutungen in Belgien, einen Monat später gab es in Nordmazedonien eine verheerende Serie an Waldbränden. Gegen beide Katastrophen kämpften auch 380 Feuerwehrleute aus Niederösterreich. Für diesen Einsatz wurden sie nun in Tulln ausgezeichnet.