Katar: Schwule in 23 von 69 WM-Hotels unerwünscht

Konkret gaben sich zwei schwedische Journalisten als schwules, verheiratetes Pärchen aus, das in Katar die Flitterwochen verbringen wolle, und zwar vor der WM, also zu keinem WM-spezifischen Termin. Die Reaktionen: gespalten. 33 Hotels hatten keine Bedenken und boten eine Buchung umstandslos an. Auf der anderen Seite erklärten drei Hotels, schwule Pärchen gemäß der Hotelpolitik nicht im Haus haben zu wollen. 20 weiteren Hotels wollten nicht, dass das „Pärchen“ die Homosexualität zur Schau stellte. Immerhin hätte das in Vergangenheit mehrmals einen Polizeieinsatz nach sich gezogen.