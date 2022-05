Unwissende zahlen auch für Gratis-Öffis

Kauffunktion ist in der App nicht deaktiviert

Aber nicht nur in den Bussen gibt es dieses Problem sondern auch in der App des Salzburger Verkehrsverbund (SVV). Wie ein „Krone“-Versuch zeigte, können Tickets am Freitag ganz normal gekauft werden. In der App ist kein Hinweis auf die Aktion eingebunden oder gar die Kaufmöglichkeit am Freitag deaktiviert. Die Aktion läuft noch bis zum 24. Juni.