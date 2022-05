Supermarkt soll auf grüner Wiese gebaut werden

Baustart ist noch lange nicht in Sicht

Bis vor wenigen Tagen konnten die Thalerinnen und Thaler ihre Bedenken zu dem Projekt kundtun. „Jetzt werden wir uns im Ausschuss damit beschäftigen. In zwei Wochen im Gemeinderat soll dann die neue Widmung beschlossen werden.“ Ein Baustart ist noch lange nicht in Sicht. „Aber ich bin vorsichtig optimistisch, dass dieses Projekt gelingt“, schließt Brunner.