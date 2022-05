Fischer sorgen für Erhalt des Lebens in Vellach

Zu Beginn der Laichzeit werden die Eier ausgewählter Fische in den Fluss gesetzt, um den Fischen die Möglichkeit zu bieten, in dem Wasser, in dem sie leben sollen, auf die Welt zu kommen. Diese Fische sollen dann im Fluss mit den vorhandenen Gegebenheiten aufwachsen und sich dort auch fortpflanzen.