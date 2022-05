Immo-Deal: Land zahlt 4,6 Mio. Euro für MCI-Fläche

Die Landesregierung hat ihren Segen bereits gegeben, die Zustimmung im Landtag ist nur noch Formsache: In diesen Tagen geht auch das Erdgeschoss im MCI-Gebäude in den Besitz des Landes Tirol über. Die restlichen Stockwerke (1. bis 4.) sind ja bereits im Landeseigentum, die Flächen werden an das MCI für Lehr-, Lern-, Forschungs- und administrative Zwecke vermietet.