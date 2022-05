Ausbau für junge Familien

Auch die Schwestern Kathi und Monika Taxer fühlen sich wohl im Ort. „Hüttschlag ist für uns das gelobte Land. Wir waren erst kürzlich in Wien, aber da ist es uns zu laut“, erklären die beiden. In Hüttschlag geboren, wissen die Schwestern die Vorzüge der kleinen Gemeinde im Großarltal zu schätzen. „Vor allem in der Pandemie wurde uns aufs Neue bewusst, wie schön es ist, in einem kleinen Ort zu leben.“