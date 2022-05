Traditionsbäckerei: Nach 90 Jahren ist Ofen aus

Täglich in der Region unterwegs

Auf diese kostbaren, in der Familie überlieferten Rezepte ist Lemmerer besonders stolz. „Sehr beliebt waren unser Natursauerteigbrot, die Pizzaweckerln und die frischen Semmeln.“ Die Qualität der Waren wussten auch die Mitarbeiter vieler Werkstätten in der Region zu schätzen, die die gelernte Konditorin täglich mit Jause belieferte. „Mit meinem Transporter war ich jeden Tag in Rottenmann, Selzthal, Lassing, Aigen und Irdning, wo ich viele unterschiedliche Menschen kennengelernt habe.“