Großes Chorfestival von 25. bis 28. Mai in Graz

Die Stimmbänder werden schon eifrig trainiert, denn von 25. bis 28. Mai übernehmen wieder die „Voices of Spirit“. Zum achten Mal geht das Internationale Chorfestival in Graz über die Bühne. Zahlreiche hochkarätige Vokalensembles, aber auch unzählige motivierte Laien verwandeln die Stadt in einen klingenden Kosmos.