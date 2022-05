Rücktrittswelle bei Salzburgs Winter-Assen hält an

Rieders Spezialität war das Einzel

Schon 2012 durfte sich die heute 28-Jährige über die Staffel-Bronzemedaille bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Kontiolahti freuen. Drei Jahre später legte sie bei der EM in Otepää Silber im Einzel nach. Die 15 Kilometer waren seit jeher die Spezialdisziplin der bekannt starken Schützin. Im Weltcup ging „Chrissi“ 99 Mal an den Start, das beste Ergebnis gelang ihr im Februar 2020, als sie im Rahmen der WM in Antholz Siebente wurde - natürlich im Einzel.