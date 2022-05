„Fall Merkur“ prägte lange Polizei-Laufbahn

29 Jahre lang stand Manfred Matousovsky (62) an der Spitze der Polizei im Bezirk Krems. In wenigen Wochen hängt er seine Uniform an den Nagel. Mit der „Krone“ sprach der gelernte Betriebselektriker über seinen Karriereweg, seinen emotionalsten Fall und welche gesellschaftliche Entwicklung ihm große Sorgen bereitet.