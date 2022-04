Motorradfahrer (24) schlug auf Pkw-Heckscheibe auf

Das Rote Kreuz, ein Notarzt-Team als auch der Rettungshubschrauber mussten am Freitag gegen 8.30 Uhr zu einem Unfall auf der Gemeindestraße bei Saaz in Paldau eilen. Ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark war mit seinem Motorrd einem Auto hinten aufgefahren und daraufhin mit seinem Helm auf der Heckscheibe aufgeschlagen. Ein Sturz war unvermeidlich, der Motorralenker kam am Boden zu liegen.