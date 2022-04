Randalierender Zugfahrgast attackierte Polizisten

Mit einem rabiaten Zeitgenossen bekamen es am Mittwochnachmittag vier Polizisten im Tiroler Oberland zu tun. Nachdem der Pole (33) in einem ÖBB-Railjet randaliert hatte, wurde er beim Bahnhof Imst-Pitztal von den Beamten in Empfang genommen. Bei der anschließenden Kontrolle rastete der Verdächtige dann komplett aus.