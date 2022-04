Slowenische Regierung soll bis Mitte Juni stehen

Er rechne damit, bis Mitte Juni eine funktionsfähige Regierung zu bilden, sagte Robert Golob am Dienstag nach einem Treffen mit Staatspräsident Borut Pahor. „Wir wünschen uns, dass die Regierung noch vor den Sommerferien operativ sein wird, damit wir uns auf den Herbst vorbereiten“, hielt er mit Blick auf die Pandemie, Energie-und Teuerungskrise fest. Normalerweise dauere die Regierungsbildung in Slowenien etwa zwei Monate, ergänzte Pahor. Diesmal soll das neu gewählte Parlament voraussichtlich am 13. Mai zur Sitzung zusammenkommen, ungefähr zehn Tage später sollen die Beratungen mit den Parlamentsfraktionen folgen.