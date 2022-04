Eschensterben als Gefahr für Wanderer

Ärger über ignorante Wanderer und Biker

Da in der Regel nicht nur vereinzelte Exemplare betroffen sind, sondern wenn, dann gleich eine Vielzahl an Eschen erkrankt ist, kann es mit dem Aufräumen dauern. So sind etwa die beliebten Grubegg-Wanderwege nördlich von Schladming schon seit fast zwei Jahren gesperrt. Dass sich nicht alle Sportler an die Verbotsschilder halten, belastet den Verein Bürgerschaft als Grundbesitzer: „Unwillkürlich umstürzende Eschen sind ein unkontrollierbares Risiko und gefährden Wanderer massiv“, hieß es am Dienstag in einem Schreiben.