Wilder „Ritt“ voller Abenteuer über den Wolken

7870 Kilometer legte Scherrer mit der in Wiener Neustadt gefertigten Propellermaschine DA4 in insgesamt 27,5 Flugstunden zurück. Auf Bequemlichkeiten wie in einem großen Passagierflugzeug musste der erfahrene Pilot aber verzichten. Mangels Druckkabine ist er in 5000 Meter Höhe auf eine Sauerstoffkanüle angewiesen. Temperaturunterschiede von mehr als 50 Grad wirkten zudem in den vier (Flug-)Tagen auf seinen Körper ein. In Kanada landete Scherrer zunächst im Partnerwerk, ehe es weiter zum Endkunden ging.