Wildkatzen erobern auf leisen Sohlen die Wälder

Vor knapp 70 Jahren verschwanden die Wildkatzen aus den heimischen Wäldern. Seither galten sie in NÖ als ausgestorben oder verschollen. Fachleute wie Christian Übl, Direktor des Nationalparks Thayatal, treten jetzt aber dafür ein, diesen Status zu revidieren. Denn nach ersten Sichtungen der scheuen Jäger an der Thaya erbrachte ein Forschungsprojekt mittlerweile auch genetische Nachweise für die Rückkehr der Wildkatzen in die nördlichen Regionen des Landes. Und auch in den Wäldern um Raabs an der Thaya gibt es jetzt bereits Hinweise auf diese scheuen Tiere.