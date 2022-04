Diesen Traum möchte sich Gut Aiderbichl erfüllen

„In der Ukraine aktiv zu sein, bleibt eine Priorität“

Auf 30 Standorte in sechs Ländern kann die Stiftung blicken. „Vielleicht schaffen wir bald den Sprung über den großen Teich. Einen Standort in den USA haben wir schon länger in Planung, aber bisher noch nicht konkret umsetzen können“, spricht Ehrengruber über seinen großen Traum. „Aber auch in der Ukraine aktiv zu sein, bleibt weiterhin eine Priorität für uns. Dafür tun ich und meine 350 Mitarbeiter alles.“