Wird Mord an Tanzlehrer nach 50 Jahren geklärt?

„Es ist noch immer emotional“

Helga Kern-Theissl, die mit ihrem Mann Heinz etliche Turniertänze gewann, erinnert sich noch gut an den „Tag X“. An jenen Tag, an dem ihr von Mörderhand der Gatte genommen wurde: „Es ist immer noch emotional, wenn ich daran zurückdenke“, erzählt sie der „Krone“ in einem seltenen Interview. „Es ist alles so plötzlich gekommen, von einer Minute auf die andere verändert sich ein ganzes Leben. So eine Tat kann man nur verdrängen, vergessen aber kann man sie nicht.“