In Klein-Lkw gekracht: Biker (65) schwer verletzt

In der Innsbrucker Klinik endete die Ausfahrt mit dem Motorrad für einen Deutschen (65) am Freitag in Nassereith im Tiroler Bezirk Imst. Der Biker war - vermutlich im Zuge eines Überholmanövers - in den Klein-Lkw eines Polen (51) gekracht. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Doch auch der Pole blieb bei dem Crash nicht unverletzt.