LIVE: Tor! Salzburg führt gegen Atletico Madrid

Die Youngsters von Red Bull Salzburg greifen in der Youth-League beim Final-Four-Turnier in Nyon nach ihrem zweiten Titel. Der Halbfinal-Gegner heute: Atletico Madrid. Gelingt dort der Mannschaft von Trainer Rene Aufhauser der nächste Coup, dann bekommen es die Salzburger am kommenden Montag im Finale (18 Uhr) mit dem Gewinner aus Juventus Turin gegen Benfica Lissabon zu tun. Wir halten Sie hier über den aktuellen Spielstand am Laufenden. Derzeit steht es 1:0 für die Bullen. Der Torschütze: Simic (15.).