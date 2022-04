NÖ: Neue Community Managerin für die Volkspartei

Die Volkspartei NÖ hat eine neue Community Managerin für Facebook, YouTube, Instagram und TikTok: Die 22-jährige Katharina Mattausch, seit 2020 Gemeinderätin in Vösendorf, wird künftig persönlich für die niederösterreichische Volkspartei in den Social-Media-Kanälen auftreten. Landesgeschäftsführer der VPNÖ Bernhard Ebner will damit „vor allem jungen Menschen in sozialen Medien wesentlich mehr bieten“.